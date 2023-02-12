​Рэшфорд сделал 18 результативных действий в 14 матчах после ЧМ-22

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд находится в отличной форме. В воскресном матче Премьер-лиги против «Лидса» 25-летний футболист снова отметился голом.

Если брать 14 матчей «красных дьяволов» после чемпионата мира, то в них Маркус Рэшфорд отметился 13 голами и 5 результативными передачами на партнёров.

Всего в сезоне 2022/2023 Маркус Рэшфорд записал на свой счёт 21 гол и 8 результативных передач на партнёров. По мнению главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, Рэшфорд должен покорить отметку в 35 голов в этом сезоне.

На текущую минуту «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.