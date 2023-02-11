Почеттино отказал «Лидсу»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино отказал английскому «Лидсу». Клуб, недавно расставшийся с главным тренером, сделал ныне свободному от работы аргентинцу предложение, сообщает журналист Клаудио Маури.

Также от работы в «Лидсе» отказался и другой аргентинский тренер – Марсело Гальярдо.

Напомним, «Лидс» на неделе покинул Джесси Марш, клуб из Йоркшира идёт почти вплотную к зоне вылета, набрав ща 21 матч в АПЛ 19 очков. На данный момент команда занимает 16 место.

50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года, с тех пор знаменитый тренер находится без работы.