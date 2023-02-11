Бальде: «Мы ещё не начали готовиться к матчу с «Манчестер Юнайтед»

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде признался, что его команда ещё не начала подготовку к матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее «сине-гранатовые» не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов, где испанской команде противостояли такие клубы, как «Бавария», «Интер» и «Виктория» Пльзень.

«Мы ещё не начали готовиться к матчу с «Манчестер Юнайтед», потому что мы готовимся только к ближайшим играм. До этого матча ещё далеко», – цитирует Бальде Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» сейчас является лидером Ла Лиги с отрывом в 8 очков от мадридского «Реала». «Манчестер Юнайтед» располагается на третьем месте в Английской премьер-лиге.