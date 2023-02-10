Лисандро Мартинес придумал Вегхорсту обидное прозвище

Стало известно как защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес называет своего одноклубника и зимнего новичка «манкунианцев» Ваута Вегхорста. Как пишет портал Sport.es, Мартинес кличит нидерландца обидным испанским словом «бобо», что переводится на русский как «дурак».

Это отсылает к эпизоду между Вегхорстом и лидером сборной Аргентины Лионелем Месси в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Тогда после матча Месси на камеру, давая интервью, назвал форварда «дураком». Нидерландец вывел Месси из себя и хотел подойти к нему поговорить после игры. Тот матч, напомним, был наполнен обилием жёлтых карточек и борьбы, аргентинцы с трудом одержали победу в серии пенальти и прошли в полуфинал.