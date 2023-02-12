​Тен Хаг объяснил выход Магуайра в основе

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Лидса». В стартовом составе «красных дьяволов» на поле вышел защитник Гарри Магуайр. Рулевой манкунианцев Эрик тен Хаг перед началом игры прокомментировал своё решение.

«Варан отыграл много игр. Магуайр – важная часть нашей команды. Он хорошо играл и хорошо тренировался. Вот почему он попал в стартовый состав на этот матч», - сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.

Следить за развитием событий в матче между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.