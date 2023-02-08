Ван Нистелрой: «Гакпо мечтал перейти в «Манчестер Юнайтед», но ван Дейк заманил его в «Ливерпуль»

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой высказался о переходе экс-нападающего нидерландского клуба Коди Гакпо в «Ливерпуль» текущей зимой.

По словам Нистелроя, 23-летний футболист очень хотел перейти в «Манчестер Юнайтед», однако его соотечественник и защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк заманил Гакпо в стан «красных».

«Мечтой Гакпо был переход в «Манчестер Юнайтед». Я советовал ему подождать до лета. Но что-то произошло, и он отказался следовать моему совету и послушал Виргила ван Дейка», — приводит слова ван Нистелроя The Telegraph.

В нынешнем сезоне Гакпо провёл за «Ливерпуль» шесть матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.