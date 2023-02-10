«Лидс» может назначить Слота, заплатив «Фейеноорду» отступные в размере 6,5 миллионов евро

«Лидс» продолжает поиски нового главного тренера после недавнего увольнения Джесси Марша. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, одним из кандидатов на вакантную должность является Арне Слот из роттердамского «Фейеноорда», который пока лидирует в чемпионате Нидерландов с отрывом в два очка.

По сведениям источника, в контракте Слота с «Фейеноордом» есть сумма отступных, которая составляет 6,5 миллионов евро. Заплатив эти деньги, «Лидс» без проблем может назначить нидерландца своим новым тренером, но сперва «павлинам» нужно получить согласие самого Арне.

Ранее от работы в «Лидсе» отказался Андони Ираола, возглавляющий «Райо Вальекано».