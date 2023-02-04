«МЮ» выиграл 13 последних домашних встреч во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл 13 последних домашних матчей во всех турнирах. Это самая длинная победная серия «манкунианцев» на «Олд Траффорд» с 2011 года, тогда та победная серия продлилась с декабря 2010 года по сентябрь 2011 года.

Напомним, сегодня «МЮ» в родных стенах в рамках АПЛ обыграл «Кристал Пэлас», благодаря победе подопечные Эрика тен Хага набрали 42 очка и продолжают идти в первой четвёрке турнирной таблицы чемпионата Англии. В составе хозяев отличились Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд.

В следующем матче «красные дьяволы» отправятся в гости к одному из аутсайдеров лиги – «Лидсу», матч намечен на 12 февраля.