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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, в каком случае «Барселона» продаст Фати

11 Февраля 2023 • 09:11 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
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12.02 23:00

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает Diario Sport, 20-летний футболист может сменить команду. Отмечается, что «Барселона» будет готова отпустить талантливого испанца только в том случае, если Фати сам об этом попросит.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и многие другие клубы.

В сезоне-2022/23 на счету Фати шесть забитых мячей и три результативные передачи в 31 матче с учетом всех турниров. Трудовой договор нападающего с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Барселона Ансу Фати Трансферы футбола - зима 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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