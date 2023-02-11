Стало известно, в каком случае «Барселона» продаст Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает Diario Sport, 20-летний футболист может сменить команду. Отмечается, что «Барселона» будет готова отпустить талантливого испанца только в том случае, если Фати сам об этом попросит.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и многие другие клубы.

В сезоне-2022/23 на счету Фати шесть забитых мячей и три результативные передачи в 31 матче с учетом всех турниров. Трудовой договор нападающего с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.