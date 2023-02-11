Агент Невеша вновь предложил игрока «Барселоне»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш всё ещё может оказаться в каталонской «Барселоне» в следующем сезоне. По информации от Mundo Deportivo, агент португальца Жорже Мендеш в очередной раз предложил «сине-гранатовым» подписать 25-летнего полузащитника.

Пока что главным препятствием для трансфера являются высокие финансовые требования «Вулверхэмптона» для продажи своего хавбека. Так как «Барселона» испытывает финансовые проблемы, клуб не может себе позволить заплатить большие деньги за трансфер того или иного новичка.

Контракт Невеша с «Вулверхэмптоном» истекает летом 2024 года. Это может помочь «Барселоне» получить скидку.