Нет Месси – ну и ладно: «Барселона» перестала пропускать и несётся к чемпионству

«Барселона» обыграла «Севилью», воспользовалась осечкой «Реала» и оторвалась уже на восемь очков. Похоже, каталонцы уже забыли про Лионеля Месси и готовятся к чемпионству. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о «блаугране».

В последний раз «Барселона» была чемпионом в сезоне -2018/19, после чего трофей постоянно оказывался в Мадриде. После ухода Лионеля Месси, обрушившихся финансовых проблем и мощи «Реала» казалось, что каталонцам будет сложно претендовать на титул. Однако сейчас, в феврале, кажется, что «блаугране» лишь чудо может помешать выиграть Ла Лигу.

«Барселона» в очередном туре играла против «Севильи». Выходя на поле, каталонцы знали, что «Реал» успел проиграть «Мальорке», так что это была отличная возможность увеличить отрыв. Если в первом тайме у каталонцев были сложности, то после перерыва «Барселона» просто уничтожила андалузцев, забив три безответных мяча.

Каталонцы вообще находятся в прекрасной форме, выиграв все поединки в 2023 году. Да, можно говорить, что победу против «Интерсити» в Кубке одержали в овертайме, а «Бетис» в Суперкубке и вовсе был повержен лишь по пенальти, но факт остаётся фактом. 31 декабря «Барселона» разошлась миром с «Эспаньолом» 1:1, после чего выиграла 5 поединков подряд, пропустив лишь раз.

Вообще интересно, что оборона «Барселоны» в этом сезоне выглядит очень мощно. По итогам 20 туров каталонцы пропустили всего 7 раз, причём почти половина этих голов пришлась на один матч – октябрьское поражение от «Реала» 1:3. Та встреча остаётся единственной неудачей каталонцев в лиге. Ещё дважды «Барселона» сыграла вничью. Кроме «Эспаньола» в самом первом туре «Райо Вальекано» удержал нулевую ничью.

Хави сумел разобраться в своём составе и найти оптимальные сочетания. Особенно в 2023 году хорош Де Йонг, и сегодня даже как-то странно вспоминать, что летом «Барселона» хотела продать полузащитника из Нидерландов, а сам тренер едва ли не готов был держать его в запасе. Сейчас представитель «оранжевых» едва ли не ключевая фигура в середине поля. Де Йонг здорово действует на перехватах и вообще очень сильно помогает обороне, особенно при потерях «Барселоной» мяча. Сам Хави также активно хвалил нидерландца, отмечая его важность.

Если говорить об обороне, то нельзя обойти вниманием Марка-Андре тер Штегена, который в этом сезоне вновь показывает первоклассный футбол. При этом немец выделяется именно важным умением для топ-клуба. Тер Штегену не очень часто приходится вступать в игру, но в редкие эпизоды он действительно спасает команду.

И всё же неправильно всё сводить к отдельным игрокам. «Барселона» защищается грамотно коллективом. При этом у каталонцев прекрасные физические кондиции. Эпизод в недавнем матче с «Бетисом» в чемпионате страны тому наглядное подтверждение. Севильцы тогда убегали в контратаку, к середине поля она выглядела как «четыре в два», но в финальной стадии каталонцы догнали соперников, лишив их численного превосходства.

При этом в атаке «Барселона» не так ярка, как когда-то. С другой стороны, вновь стоит говорить именно о коллективной игре. Левандовски забивает много, но выполняет роль именно наконечника, и его результат – это во многом заслуга действий партнёров. Очный матч с «Реалом» в Ла Лиге у «Барселоны» запланирован на 19 марта, и во многом эта встреча станет определяющей в борьбе за чемпионство. Если каталонцы не растеряют своё преимущество, то даже поражение не станет большой проблемой.

Роман Андреев