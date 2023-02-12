Источник: Кесси твёрдо решил покинуть «Барселону»

Год назад общественность следила за сагой Франка Кесси и «Милана» - ивуарийский игрок покидал клуб, который хотел его сохранить, но сам Кесси жаждал в «Барселону». Сейчас все причудливым образом перевернулось - уже в «Барселоне» места для Кесси нет, он хочет вернуться в Италию, но не в «Милан», а в Милан - то есть в «Интер». Как уточняет Corriere dello Sport, намерение Кесси покинуть «Барселону» за последние дни лишь окрепло.

- Обмен Кесси на Брозовича - это реальный вариант, а не гипотеза. «Барселона» тоже напомнила «Интеру» о желании произвести такой обмен летом, - сообщает источник.