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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси заменит Бускетса в ближайших матчах «Барселоны»

11 Февраля 2023 • 22:30 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
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Через 23 ч. 37 мин.

Полузащитнику «Барселоны» Франку Кесси предстоит заменить травмированного капитана команды Серхио Бускетса.

34-летний хавбек получил повреждение в матче Ла Лиги против «Севильи», из-за которой, как ожидается, пропустит несколько недель. По информации Diario SPORT, наставник Хави Эрнандес уже определился со сменщиком Бускетса – им станет Франк Кесси. Ивуариец должен выйти в старте в предстоящих поединках против «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед», которые пройдут в воскресенье и в четверг в рамках чемпионата Испании и Лиги Европы соответственно.

Франк Кесси отыграл 23 матча за «Барселону» в нынешнем сезоне, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхио Бускетс Франк Кесси
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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