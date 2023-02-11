Кесси заменит Бускетса в ближайших матчах «Барселоны»

Полузащитнику «Барселоны» Франку Кесси предстоит заменить травмированного капитана команды Серхио Бускетса.

34-летний хавбек получил повреждение в матче Ла Лиги против «Севильи», из-за которой, как ожидается, пропустит несколько недель. По информации Diario SPORT, наставник Хави Эрнандес уже определился со сменщиком Бускетса – им станет Франк Кесси. Ивуариец должен выйти в старте в предстоящих поединках против «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед», которые пройдут в воскресенье и в четверг в рамках чемпионата Испании и Лиги Европы соответственно.

Франк Кесси отыграл 23 матча за «Барселону» в нынешнем сезоне, отметившись двумя голами и тремя ассистами.