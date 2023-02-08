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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» следующим летом хочет пригласить трёх игроков

08 Февраля 2023 • 14:23 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
12.02 18:15

Каталонская «Барселона» определилась с приоритетными трансферными целями на лето. По информации от Mundo Deportivo, по окончанию сезона «сине-гранатовые» попробуют заполучить полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Карраско, хавбека «Фиорентины» Софьяна Амрабата и 17-летнего нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе».

Напомним, в данный момент «Барселона» пока не может регистрировать новых футболистов, так как испытывает финансовые проблемы. «Сине-гранатовые» могут усилиться только бюджетными игроками или свободными агентами.

В данный момент «Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании, оторвавшись на 8 очков от мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
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