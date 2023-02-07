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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс может стать одноклубником Роналду, «Аль-Наср» предлагает хавбеку 18 млн евро в год

07 Февраля 2023 • 12:13 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
12.02 23:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может перебраться в «Аль-Наср».

По информации Mundo Deportivo, саудовский клуб хочет подписать трудовое соглашение с 34-летним игроком на два года. Сообщается, что «Аль-Наср» готов предложить Бускетсу зарплату в 18 миллионов евро за сезон после вычета налогов.

При этом источник отмечает, что сначала футболист хочет изучить предложение от «Барселоны», а после может рассмотреть другие варианты.

В текущем сезоне Бускетс сыграл в 27 матчах во всех турнирах и записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовой договор испанца с «Барселоной» истекает предстоящим летом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 5 млн евро.

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Барселона Серхио Бускетс Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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