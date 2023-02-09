«Барселона» очень близка к новому контракту с Роберто

Каталонская «Барселона» находится в шаге от продления контракта с полузащитником Серхи Роберто, который также способен сыграть на правом фланге обороны. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, процесс находится в завершающей стадии.

Роберто поставит подпись под контрактом, который будет рассчитан до 2024 года. Новая зарплата Серхи в основном будет зависеть от бонусов за участие в матчах. Футболист в итоге всё же согласился на такие условия.

В нынешнем сезоне на счету Роберто два гола в чемпионате Испании. Футболист дебютировал за первую команду «Барселоны» ещё в 2011 году и с тех пор ни разу не уходил даже в аренду.