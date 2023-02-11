Фати не хочет даже слышать об интересе других клубов, игрок намерен остаться в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати решительно настроен остаться в своей нынешней команде. Как сообщает издание Mundo Deporivo, 20-летний футболист сборной Испании даже слышать ничего не хочет об интересе со стороны других топ-клубов.

Напомним, ранее ходили слухи, что Фати следующим летом готовы подписать сразу несколько грандов. число заинтересованных команд входили «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Фати в нынешнем сезоне не является стабильным игроком основы в «Барселоне». Этим и хотят воспользоваться другие клубы, чтобы переманить Ансу с помощью гарантии игрового времени.

На счету Фати 3 гола и 3 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.