«Барселона» не проигрывает уже шестнадцать матчей - личный рекорд Хави

В матче двадцать первого тура чемпионата Испании «Барселона» благодаря голу Педри переиграла в гостях «Вильярреал». Это был уже шестнадцатый матч кряду для каталонского суперклуба, в котором он не проигрывает - с учетом всех турниров, разумеется, в том числе и Кубка с Суперкубком Испании.

Разумеется, это далеко не клубный рекорд, однако это - личный рекорд Хави, его предыдущее достижение равнялось пятнадцати матчам без поражений, и было установлено с января по апрель прошлого года, также у руля «Барселоны». За эти шестнадцать матчей «Барселона» четырнадцать раз победила и дважды сыграла вничью.