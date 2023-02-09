Лапорта: «Новый контракт с Бальде практически согласован»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что клуб близок к продлению контракта со своим воспитанником Алехандро Бальде, который выступает на позиции левого защитника. Напомним, действующее соглашение 19-летнего фуллбека с «сине-гранатовыми» заканчивается в конце следующего сезона.

«Над новым контрактом с Бальде ведётся активная работа, все детали почти согласованы. Алехандро хочет остаться в «Барселоне» и продолжать играть за команду. Мы ждём подходящего момента для того, чтобы заключить контракт без нарушений финансового фэйр-плея», – заявил Лапорта на своей сегодняшней пресс-конференции.