Бальде: «Когда я нахожусь с мячом, всегда стараюсь найти Левандовски»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал о том, как взаимодействует на поле с нападающим Робертом Левандовски. Напомним, поляк является лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 14 голами.

«Когда я нахожусь с мячом, всегда стараюсь найти Левандовски. Моя скорость позволяет мне найти Роберта в правильном пространстве, чтобы он смог нанести удар по воротам», – цитирует Бальде издание Mundo Deportivo.

Напомним, Левандовски присоединился к «Барселоне» перед стартом нынешнего сезона из мюнхенской «Баварии» за сумму около 50 миллионов евро. Что касается Бальде, 19-летний фуллбек пробился в основу «сине-гранатовых» в этой кампании и успел отметиться 4 ассистами в Ла Лиге.