У Маркоса Алонсо умер отец

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо потерял отца, которому на момент смерти было 63 года. Маркос Алонсо в своё время тоже был футболистом и выступал на позиции нападающего. За свою карьеру он успел поиграть как за «Барселону», так и за «Реал» и «Атлетико».

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта на своей сегодняшней пресс-конференции попросил журналистов почтить память Маркоса Алонсо старшего минутой молчания.

Напомним, Маркос Алонсо младший присоединился к «Барселоне» перед стартом нынешнего сезона на правах свободного агента из лондонского «Челси». Своей игрой защитник уже успел заслужить новый контракт.