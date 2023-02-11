Агент Эннера Валенсии: «В январе мой клиент находился в шорт-листе «Барселоны»

Гонсало Варгас, агент нападающего сборной Эквадора Эннера Валенсии, признался, что его клиент в январе мог оказаться в каталонской «Барселоне».

«В январе мой клиент находился в шорт-листе «Барселоны». Это мелочи, но для семьи Валенсии это настоящая гордость», – цитирует агента Barca Universal.

Напомним, Эннер на этом чемпионате мира отметился тремя голами на групповом этапе за сборную Эквадора. Правда, эти мячи не помогли команде добыть путёвку в плей-офф.

Валенсия в данный момент выступает в Турции за «Фенербахче». В 18 матчах нынешнего розыгрыше чемпионата 33-летний эквадорец забил 20 голов. Ранее Эннер выступал в Английской премьер-лиге за «Вест Хэм» и «Эвертон».