Защита «Барселоны» - лучшая в топ-5 чемпионатах Европы

Каталонская «Барселона», обычно не столь дисциплинированная в защите команда, и чаще всего играющая по принципу «все равно забьем больше, чем вы», в этом сезоне ставит чудеса надежности в обороне. В двадцати матчах испанского чемпионата команда Хави Эрнандеса пропустила всего-навсего семь мячей, то есть 0,35 гола за матч в среднем.

По этому показателю «Барселона» намного опережает все остальные 97 команд, представляющих пять лучших чемпионатов Европы. Второе место в этой классификации занимает английский «Ньюкасл» - подопечные Эдди Хау пропускают в среднем 0,57 голов за матч.