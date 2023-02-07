Фати разочарован своим положением в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати вновь недоволен ролью в команде Хави Эрнандеса.

В последние недели в прессе всё чаще появляются слухи о возможном уходе 20-летнего футболиста из «Барселоны» в летнее трансферное окно. Предпосылки для таких сведений действительно есть, поскольку Фати разочарован своим положением в каталонском клубе, докладывает издание Diario SPORT. Игрок считает, что заслуживает гораздо чаще выходить на поле в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Ансу Фати отметился шестью голами и тремя ассистами в 31 матче за «сине-гранатовых», преимущественно выходя на замену.