Хави: «Фати не продаётся»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что полузащитник команды Ансу Фати не покинет команду следующим летом. Ранее ходили слухи об интересе к 20-летнему вингеру со стороны «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

«Фати не продаётся, как и все остальные в данный момент. Сейчас не время говорить о трансферах. Я буду доверять Ансу как в настоящем, так и в будущем. Он наш футболист», – заявил Хави на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что сам Фати тоже хочет остаться в «Барселоне» и не намерен даже выслушивать предложения от других клубов. На счету полузащитника 3 гола и 3 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.