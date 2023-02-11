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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Фати не продаётся»

11 Февраля 2023 • 15:26 Комментировать
Вильярреал
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Барселона
1 4.30 X 3.90 2 1.77
12.02 23:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что полузащитник команды Ансу Фати не покинет команду следующим летом. Ранее ходили слухи об интересе к 20-летнему вингеру со стороны «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

«Фати не продаётся, как и все остальные в данный момент. Сейчас не время говорить о трансферах. Я буду доверять Ансу как в настоящем, так и в будущем. Он наш футболист», – заявил Хави на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что сам Фати тоже хочет остаться в «Барселоне» и не намерен даже выслушивать предложения от других клубов. На счету полузащитника 3 гола и 3 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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