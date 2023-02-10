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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба: «Сетьен проделал хорошую работу в «Барселоне», в провале больше были виноваты игроки»

10 Февраля 2023 • 15:46 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
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12.02 23:00

Защитник «Барселоны» Жорди Альба вспомнил о работе с главным тренером Кике Сетьеном, который несколько месяцев возглавлял команду в 2020 году, заменив Эрнесто Вальверде. Напомним, именно под руководством этого наставника «сине-гранатовые» проиграли 2:8 мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Всегда сложно приходить в середине сезона. Мы сыграли несколько хороших матчей, но когда дела пошли на спад, вина была не только на нём, но и на нас. Сетьен проделал хорошую работу, но в тех провала скорее были виноваты игроки», – цитирует Альбу Barca Universal.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» встретится с «Вильярреалом», который с недавних пор возглавляет Сетьен.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Жорди Альба Кике Сетьен
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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