Альба: «Сетьен проделал хорошую работу в «Барселоне», в провале больше были виноваты игроки»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба вспомнил о работе с главным тренером Кике Сетьеном, который несколько месяцев возглавлял команду в 2020 году, заменив Эрнесто Вальверде. Напомним, именно под руководством этого наставника «сине-гранатовые» проиграли 2:8 мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Всегда сложно приходить в середине сезона. Мы сыграли несколько хороших матчей, но когда дела пошли на спад, вина была не только на нём, но и на нас. Сетьен проделал хорошую работу, но в тех провала скорее были виноваты игроки», – цитирует Альбу Barca Universal.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» встретится с «Вильярреалом», который с недавних пор возглавляет Сетьен.