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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» уверены, что Бускетс останется, несмотря на щедрые предложения из Саудовской Аравии

07 Февраля 2023 • 22:11 Комментировать
Аль-Вахда Мекка
...
Аль-Наср Эр-Рияд
09.02 20:30

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Как уже сообщалось, летом капитан «сине-гранатовых» может перебраться в Саудовскую Аравию – там его ждут «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», предлагающие сверхвыгодные финансовые условия по контракту. Также 34-летнего хавбека приглашает «Интер Майами», представляющий МЛС. Впрочем, по информации журналиста Жорди Хиля, в «Барселоне» убеждены, что ветеран продлит истекающий контракт и останется в клубе ещё на один сезон.

На счету Серхио Бускетса один результативный пас в 27 матчах нынешней кампании во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Аль-Наср аль-хиляль Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ВАХДА МЕККА АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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