В «Барселоне» уверены, что Бускетс останется, несмотря на щедрые предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Как уже сообщалось, летом капитан «сине-гранатовых» может перебраться в Саудовскую Аравию – там его ждут «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», предлагающие сверхвыгодные финансовые условия по контракту. Также 34-летнего хавбека приглашает «Интер Майами», представляющий МЛС. Впрочем, по информации журналиста Жорди Хиля, в «Барселоне» убеждены, что ветеран продлит истекающий контракт и останется в клубе ещё на один сезон.

На счету Серхио Бускетса один результативный пас в 27 матчах нынешней кампании во всех турнирах.