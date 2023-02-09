Роналду в последний раз забивал с игры 27 октября

Звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил с игры впервые с 27 октября. Напомним, сегодня португалец оформил дубль за свой клуб в саудовском чемпионате в ворота клуба «Аль-Вахда».

Оказалось, что в последний раз до сегодняшнего дня Роналду поражал ворота соперника с игры аж 27 октября прошлого года – ещё в период выступления за «Манчестер Юнайтед», откуда он со скандалом ушёл во время чемпионата мира в Катаре. Благодаря голу в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА «МЮ» разгромил молдавский «Шериф».

Матч в Саудовской Аравии продолжается, не упустите самые интересные события встречи, трансляцию проводит портал Liveresult.