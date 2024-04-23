Далот рассказал, чем одержим Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Далот высказался о звёздном нападающем Криштиану Роналду.

«Я когда не забуду первый момент, когда его встретил. Роналду обладает невероятной энергией, он одержим стремлением совершенствоваться как в работе, так и в жизни – например, в теле, разуме и семье», - сказал Далот в подкасте Cronache di Spogliatoio.

Отметим, что Диогу Далот и Криштиану Роналду находятся в хороших отношениях. Они часто публикуют совместные фотографии, когда находятся в расположении национальной сборной Португалии.

С начала 2023 года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».