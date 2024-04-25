Ракитич: «Неймар — мой любимый игрок, но Месси — лучший в истории»

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о своих бывших одноклубниках — Неймаре и Лионеле Месси.

«Неймар – мой самый любимый игрок, он всегда в моей команде, но Месси – лучший в истории футбола», — приводит слова Ракитича Barca Worldwide.

Напомним, Ракитич выступал за каталонский клуб с 2014 по 2020 год. На данный момент хорват защищает цвета саудовского «Аль-Шабаба», в который перебрался из «Севильи» минувшей зимой. За это время футболист принял участие в пяти матчах, забил один мяч и записал на свой счет один голевой пас.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Ракитича составляет четыре миллиона евро.