Звёздного португальского форварда сегодня не остановить – Криштиану Роналду оформил покер в ворота «Аль-Вахды» в матче в рамках чемпионата Саудовской Аравии, теперь у него уже пять голов в официальных матчах за свой новый клуб.

Свой третий гол в игре он забил на 53-й минуте матча, реализовав 11-метровый удар. А четвёртый мяч в ворота «Аль-Вахды» Роналду послал с добивания.

Напомним, что в первом тайме сегодняшнего матча Роналду оформил дубль. До конца встречи – чуть больше 15 минут, не пропустите новые голы Роналду в трансляции от портала Liveresult. Может быть, португалец замахнётся на пента-трик.