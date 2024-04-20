Роналду сказал самому себе: «Ты лучший»

Криштиану Роналду отличается уверенностью в собственных силах. Похоже, что эту уверенность звёздный португалец пытается увеличивать посредством установок самому себе. В начале апреля «Аль-Наср» проводил матч саудовской лиги против клуба «Абха». Роналду в тот вечер отметился хет-триком, а его команда победила с крупным счётом 8:0.

Густаво Мачадо, специалист по чтению по губам, смог расшифровать слова Роналду перед голом со штрафного в той игре.

«Ты лучший» и «Это будет гол» - такие фразы говорил Роналду самому себе, настраиваясь на удар.

Напомним, что за «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года.

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