Долгожданный бенефис Роналду! Покер Криштиану позволил «Аль-Насру» разгромить «Аль-Вахда»

«Аль-Наср» и «Аль-Вахда» сыграли в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В прошлом туре случилось знаменательное событие – Криштиану Роналду отметился первым голом в чемпионате Саудовской Аравии. На 90-й минуте точным ударом с 11-метровой отметке спас ничью «Аль-Насру» португалец, но позволила команда Роналду приблизиться конкурентам. Но перед матчем против «Аль-Вахда» потерял лидера «Аль-Наср». И да, речь не про Роналду. Андерсон Талиска, забивающий практически в каждом матче, удалился и схлопотал дисквалификацию.

Вот без бразильца, приковавшего к себе основное внимание Роналду и расправил плечи. Впервые футбольный матч на территории Саудовской Аравии стал по-настоящему бенефисом Криштиану. Собственно, стал тем зрелищем, которого и ждали, подписывая звёздного португальца. Справился Роналду за 51 минуту и за три удара в створ ворот, к исходу часа игрового времени предопределив исход матча.

До Криштиану мог отличиться Жерсон Родригес, заложивший отличный вираж со смещением в центр. Пробил хлёстко, но попал в штангу. А затем всё, на сцену вышел Роналду. Сначала Криштиану воспользовался передачей Гариба, принял мяч в штрафной площади, почему-то не встретил сопротивления и после трёх касаний наконец мощно и точно пробил – 0:1.

Затем Аль-Наджи уже отдал на ход португальцу, тот ворвался в штрафную площадь по правому краю и чётко уложил мяч в дальний угол – 0:2. Голевое пиршество Роналду продолжил точным ударом с пенальти. Рукой сыграл защитник хозяев Валид Рашид, к «точке» подошёл Криштиану и пробил в левый угол – 0:3.

Мог Аль-Наджи хоть немного разбавить картину на табло, вывалился на ударную позицию и метров с 10 пальнул в угол – спас Атиа. Зато никак не мог голкипер «Аль-Вахда» в этот вечер противостоять Криштиану Роналду. Почему-то вновь никто не опекал португальца, когда тот получил мяч и убежал на свидание с голкипером. С первым ударом Атиа справился, но без толку, на добивании сыграл сам же Криштиану – 0:4. Никто не хотел портить малину Роналду в этот вечер: в концовке матча Аль-Джазани выиграл верх после подачи от угла поля, классно пробил, но попал в перекладину. Гол престижа таки не случился.

Крупно победил «Аль-Наср». Вернув себе первую строчку, которую уже успел примерить «Аль-Шабаб». При равенстве очков команда Криштиану Роналду впереди по дополнительным показателям и имеет матч в запасе.