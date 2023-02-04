А Криштиану выйдет? Что происходит с Роналду в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду переехал в Саудовскую Аравию, и все ожидали, что португалец будет разрывать местный чемпионат. Пока же португалец не впечатляет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что происходит.

Роналду старался мощно начать в новом клубе, оправдывая свой переход. Оставим за скобками, конечно, первый приход в «МЮ», когда он был ещё совсем юношей. В «Реале» Роналду отличился в первых пяти матчах, забив в общей сложности семь голов. В «Ювентусе» лишь во втором матче он записал на свой счёт ассист. Когда Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году, то он сразу начал забивать. В первом же матче против «Ньюкасла» он отметился дублем. Затем он ещё отличился в следующем поединке в рамках Лиги чемпионов, а потом и в туре Премьер-лиги.

В «Аль-Насре» Роналду забил свой первый гол лишь в третьем поединке и то с пенальти, который даже не он заработал. В итоге новый клуб португальца уже проиграл матч за суперкубок страны и набрал четыре очка в двух поединках чемпионата. При этом нельзя сказать, что Роналду хорошо играл в этих встречах. По оценкам СМИ, португалец не был лучшим в составе своей команды.

Особняком стоит матч звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ». Та встреча была первой для Роналду на саудовской земле, и португалец был заметен, показывал желание. Однако в следующих поединках такого рвения с его стороны пока нет.

Можно ли сказать, что Роналду играет за «Аль-Наср» спустя рукава? Вряд ли. По данным СМИ, в клубе ценят его профессионализм и влияние на раздевалку. Футболисты «Аль-Насра» говорят, что и соперники стали играть с усиленной мотивацией, чтобы остановить Роналду. Так что, наверное, не стоит критиковать португальца за какое-то нежелание. Откровенно говоря, следя за всей карьерой Роналду, сложно представить, чтобы у него были проблемы с мотивацией.

И всё же пока Роналду не блещет. И уж точно это не означает, что уровень чемпионата Саудовской Аравии настолько высок, что португалец просто с ним не справляется. При всём уважении к этому турниру футбол там не слишком высокого класса. В чём же причина не лучшего выступления Роналду за «Аль-Наср» в настоящий момент?

Пожалуй, объясняется это одной-единственной причиной, но можно говорить о нескольких, которые так или иначе влияют. В целом любой переход – это стресс для футболиста. Роналду надо привыкнуть к партнёрам, к стилю игры. При этом он не волшебник. Футбол в Саудовской Аравии хоть и не слишком высокого уровня, но всё же далеко не любительский. В одиночку Роналду не способен всех обыграть, а внимание к нему от защитников соперника слишком пристальное. Более того, сами игроки «Аль-Насра» пытаются во многом играть именно на португальца, ищут его во всех своих атаках, что упрощает жизнь обороне оппонентов. Когда игра станет разнообразнее, у Роналду будет больше свободных зон, что пойдёт ему на пользу.

И всё же пока начало выступления в Саудовской Аравии ещё раз подтверждает мысль, что Роналду просто постарел. Ему даже на уровне такого сопротивления уже сложно быть лучшим, сложно тащить команду. Тем более в одиночку. Наверное, свои голы португалец забьёт, что должно помочь «Аль-Насру» в борьбе за чемпионство в Лиге чемпионов. Однако вряд ли Роналду станет тем игроком, который один всё решит.

Роман Андреев