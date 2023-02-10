Реакция Роналду на покер

Криштиану Роналду в четверг показал прекрасное выступление. Звёздный форвард «Аль-Насра» оформил покер в матче против «Аль-Вахды», и его команда отпраздновала победу со счётом 4:0.

Спустя несколько часов после завершения матча Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. 38-летний бомбардир отреагировал на свои подвиги. Помимо покера, Роналду в четверг покорил отметку в 500 голов в высших дивизионах.

«Прекрасное чувство после того, как я забил 4 гола и достиг 500 голов в чемпионатах при очень солидной победе команды!» - написал Роналду.

Всего за «Аль-Наср» Криштиану Роналду забил 5 голов. Португалец подписал контракт с саудовским клубом в конце прошлого года. Трудовое соглашение рассчитано до средины 2025 года.

Когда Роналду оформлял покер в прошлый раз

Долгожданный бенефис Роналду! Покер Криштиану позволил «Аль-Насру» разгромить «Аль-Вахда»

Роналду забил 500-й гол в чемпионатах