Стало известно, где хочет продолжить карьеру уходящий из «Реала» Начо

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может попрощаться с европейским футболом.

Капитан «сливочных» покинет клуб после завершения текущего сезона – контракт подходит к концу и не будет продлён по решению самого игрока. Согласно сообщениям Relevo, Начо не хочет играть против «Реала», поэтому, вероятно, отклонит предложения от европейских клубов. На данный момент 34-летний испанец склоняется к переезду в МЛС или Саудовскую Аравию, несмотря на интерес со стороны миланского «Интера».

Начо Фернандес выступает за «Реал» на протяжении всей карьеры. На счету футболиста в общей сложности 355 поединков в составе мадридского гранда.