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США. МЛС

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: Месси умнее Роналду

24 Апреля 2024 • 18:32 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси попробовал сравнить Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Роналду и Месси привносят в игру разные вещи, поэтому их сложно сравнивать. У них разные позиции, разный стиль, разное понимание игры. Роналду прошёл путь от вингера до лучшего центрфорварда на планете, и голы – это всё, что его волнует. Месси тоже бомбардир, но он ещё и помогает. Он любит оттягиваться глубже и получать мяч. Он более умный игрок.

Мне больше импонирует наблюдать за Месси. Но тут всё дело во вкусах. В своё время я играл против них обоих в Испании», - сказал Росси DAZN.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Джузеппе Росси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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