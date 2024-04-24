Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: Месси умнее Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси попробовал сравнить Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Роналду и Месси привносят в игру разные вещи, поэтому их сложно сравнивать. У них разные позиции, разный стиль, разное понимание игры. Роналду прошёл путь от вингера до лучшего центрфорварда на планете, и голы – это всё, что его волнует. Месси тоже бомбардир, но он ещё и помогает. Он любит оттягиваться глубже и получать мяч. Он более умный игрок.

Мне больше импонирует наблюдать за Месси. Но тут всё дело во вкусах. В своё время я играл против них обоих в Испании», - сказал Росси DAZN.