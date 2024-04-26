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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Реабилитация Неймара идёт по плану - растут шансы увидеть его на Копа Америка

26 Апреля 2024 • 01:34 Комментировать

Реабилитация получившего тяжёлую травму осенью прошлого года Неймара идёт по плану - и в Бразилии растёт уверенность в том, что летом он сможет помочь национальной команде на Кубке Америки. Как написал его физиотерапевт Самер аль-Шахрани, сейчас реабилитация Неймара «вошла в самую важную свою фазу».

То, что с ним работает саудовский терапевт, неудивительно - в последнее время Неймар начал возвращаться к командой жизни и уже снимается в рекламных роликах своего клуба «Аль-Хиляль».

Напомним, что Неймар успел сыграть во всего лишь пяти матчах за свой клуб, после чего получил разрыв связок.


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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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