​Роналду впервые забил за «Аль-Наср» с игры

В четверг вечером «Аль-Наср» проводит матч саудовской лиги против клуба «Аль-Вахда». Открыть счёт команде Руди Гарсии удалось в средине первого тайма. Автором гола стал звёздный нападающий Криштиану Роналду. Для португальца это второй гол за «Аль-Наср» в официальном матче и первый гол за клуб с игры – ранее форвард забивал с одиннадцатиметровой отметки.

Следить за матчем «Аль-Вахда» - «Аль-Наср» можно в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в конце прошлого календарного года Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» трудовой договор, рассчитанный до средины 2025 года.