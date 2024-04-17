«Аль-Хиляль» потерпел первое поражение в сезоне

Саудовский «Аль-Хиляль» завершил свою знаменитую серию без поражений во всех турнирах. Вечером среды команда Малкома и травмированного Неймара уступила «Аль-Айну» из ОАЭ в Лиге чемпионов АФК – 2:4. Команды играли первый очный матч полуфинала престижного азиатского турнира.

Таким образом, поражение стало первым для «Аль-Хиляля» в текущем сезоне в абсолютно всех соревнованиях. А также первым с 23 мая 2023 года, клуб не проигрывал почти целый календарный год.

Также добавим, что «Аль-Хиляль» побеждал в абсолютно всех матчах во всех турнирах с 21 сентября прошлого года. Клуб обладает собственным мировым рекордом из 34 побед подряд во всех турнирах.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» уверенно идёт на первом месте с 77 очками. Отрыв от второго места – 12 баллов.