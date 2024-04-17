Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов АФК

«Аль-Хиляль» потерпел первое поражение в сезоне

17 Апреля 2024 • 21:24 Комментировать

Саудовский «Аль-Хиляль» завершил свою знаменитую серию без поражений во всех турнирах. Вечером среды команда Малкома и травмированного Неймара уступила «Аль-Айну» из ОАЭ в Лиге чемпионов АФК – 2:4. Команды играли первый очный матч полуфинала престижного азиатского турнира.

Таким образом, поражение стало первым для «Аль-Хиляля» в текущем сезоне в абсолютно всех соревнованиях. А также первым с 23 мая 2023 года, клуб не проигрывал почти целый календарный год.

Также добавим, что «Аль-Хиляль» побеждал в абсолютно всех матчах во всех турнирах с 21 сентября прошлого года. Клуб обладает собственным мировым рекордом из 34 побед подряд во всех турнирах.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» уверенно идёт на первом месте с 77 очками. Отрыв от второго места – 12 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Ливерпуль» ухудшил шансы на чемпионство, проиграв дома «Кристал Пэлас»
Спортивные новости
Бывший тренер «Локомотива» и «Металлурга» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина Каменский рассказал, как длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина повлияет на «Локомотив» Экс-игрок «Локомотива»: «Многие осуждают стиль Никитина, но результат превыше всего» Экс-тренер сборной России заявил, что перед началом сезона не видел «Локомотив» в финале Кубка Гагарина Канарейкин: «Я не мог предположить, что «Локомотив» и «Металлург» выйдут в финал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Айн Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
4
2
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
21:24 · Лига чемпионов АФК
«Аль-Хиляль» потерпел первое поражение в сезоне
12 Марта
14:37 · Лига чемпионов АФК
​Роналду отреагировал на вылет «Аль-Насра» из Лиги чемпионов Азии 1
09:26 · Лига чемпионов АФК
​«Пора Роналду искать новую команду» – пользователи соцсетей о вылете «Аль-Насра» из Лиги чемпионов АФК 1
08:29 · Лига чемпионов АФК
Криштиану Роналду забил юбилейный гол, реализовав пенальти
08:18 · Лига чемпионов АФК
Тренер «Аль-Насра» высказался о возможной отставке
11 Марта
10:15 · Лига чемпионов АФК
«Всё или ничего»: Роналду высказался о следующем матче
05 Марта
09:09 · Лига чемпионов АФК
Фанаты провоцировали Роналду выкриками о Месси
04 Марта
19:37 · Лига чемпионов АФК
Оспина дебютировал за «Аль-Наср»
18:18 · Лига чемпионов АФК
Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК
03 Марта
23:03 · Лига чемпионов АФК
Роналду готов к матчу Лиги чемпионов АФК
22 Февраля
19:36 · Лига чемпионов АФК
​Бензема забил головой… в свои ворота
08:58 · Лига чемпионов АФК
Реакция Роналду на выход в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
14 Февраля
23:39 · Португалия. Примейра-лига
Роналду сыграл тысячный матч на клубном уровне
22:44 · Лига чемпионов АФК
Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в матче Лиги чемпионов АФК
20:02 · Лига чемпионов АФК
Роналду – в старте «Аль-Насра» на игру плей-офф Лиги чемпионов АФК
Все новости
Рекомендуем