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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду начал отрабатывать космическую зарплату – оформил дубль за тайм

09 Февраля 2023 • 21:22 Комментировать (2)
Аль-Вахда Мекка
0:4
Аль-Наср Эр-Рияд
1 7.70 X 4.40 2 1.40
2-й тайм

В четверг в саудовской лиге проходит матч между клубами «Аль-Вахда» и «Аль-Наср». Звёздный форвард Криштиану Роналду в первом тайме записал на свой счёт два гола. Сначала 38-летний футболист точно пробил в дальний угол с левого края чужой штрафной площади, а затем реализовал выход один на один с голкипером справа.

Теперь на счету Криштиану Роналду три гола за «Аль-Наср». Свой первый гол за клуб португалец провёл с пенальти. Теперь же он принялся забивать с игры, отрабатывая свой космический контракт.

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце прошлого года. Сообщалось, что португалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро за сезон.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Аль-Вахда» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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АЛЬ-ВАХДА МЕККА АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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Комментарии (2)
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KLINSMANN
09 Февраля 2023 в 21:35
Раз в год и палка стреляет! :)
ингерман
09 Февраля 2023 в 21:29
ай кришти.. ай да маладэц.. мы верили в тебя! )))
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