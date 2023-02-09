Роналду начал отрабатывать космическую зарплату – оформил дубль за тайм

В четверг в саудовской лиге проходит матч между клубами «Аль-Вахда» и «Аль-Наср». Звёздный форвард Криштиану Роналду в первом тайме записал на свой счёт два гола. Сначала 38-летний футболист точно пробил в дальний угол с левого края чужой штрафной площади, а затем реализовал выход один на один с голкипером справа.

Теперь на счету Криштиану Роналду три гола за «Аль-Наср». Свой первый гол за клуб португалец провёл с пенальти. Теперь же он принялся забивать с игры, отрабатывая свой космический контракт.

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце прошлого года. Сообщалось, что португалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро за сезон.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Аль-Вахда» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.