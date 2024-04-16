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Известный форвард может оказаться в Саудовской Аравии

16 Апреля 2024 • 13:35 Комментировать

Нападающий Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, интерес к 32-летнему Ляказетту проявляют сразу два саудовских клуба. При этом футболист сейчас сосредоточен на завершении сезона с «Лионом» - о будущем Александр подумает позже.

Действующий контракт Ляказетта с «Лионом» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 10 миллионов евро.

Александр Ляказетт известен в Европе главным образом по выступлениям за лондонский «Арсенал» в 2017-2022 годах.

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Лион Александр Ляказетт Саудовская Аравия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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