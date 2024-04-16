Известный форвард может оказаться в Саудовской Аравии

Нападающий Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, интерес к 32-летнему Ляказетту проявляют сразу два саудовских клуба. При этом футболист сейчас сосредоточен на завершении сезона с «Лионом» - о будущем Александр подумает позже.

Действующий контракт Ляказетта с «Лионом» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 10 миллионов евро.

Александр Ляказетт известен в Европе главным образом по выступлениям за лондонский «Арсенал» в 2017-2022 годах.