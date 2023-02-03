Роналду забивает в профессиональном футболе 22 года подряд

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забивает в профессиональном футболе уже 22 года подряд.

Напомним, сегодня звёздный португальский нападающий забил 499-й гол в карьере в рамках национальных чемпионатов, тем самым, открыв счёт своим голам в Саудовской Аравии. Он с пенальти в добавленное время поразил ворота «Аль-Фатеха», матч завершился со счётом 2:2.

Дело в том, что этот гол стал для португальца первым в 2023 году. А забивать на профессиональном уровне Роналду начал 22 года назад – в 2002 году, играя тогда за лиссабонский «Спортинг».

Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра» в первые дни 2023 года.