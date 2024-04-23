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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду одним словом подписал фото с Джорджиной из сауны фото

23 Апреля 2024 • 19:19 Комментировать

Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях несколько фотографий. На первой из них, судя по всему, звёздный португальский футболист находится в сауне со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. В руках Роналду и Джорджины можно заметить стаканы с каким-то напитком.

«Счастье», - так подписал фотографии 39-летний Роналду.

Как известно, Криштиану Роналду уже больше года выступает за саудовский «Аль-Наср». На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от «Аль-Хиляля» на девять очков. Недавно Роналду получил красную карточку в игре Суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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