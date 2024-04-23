Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях несколько фотографий. На первой из них, судя по всему, звёздный португальский футболист находится в сауне со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. В руках Роналду и Джорджины можно заметить стаканы с каким-то напитком.

«Счастье», - так подписал фотографии 39-летний Роналду.

Как известно, Криштиану Роналду уже больше года выступает за саудовский «Аль-Наср». На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от «Аль-Хиляля» на девять очков. Недавно Роналду получил красную карточку в игре Суперкубка страны.

Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд