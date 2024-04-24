Хёйлунн рассказал, кого считает величайшим игроком в истории

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн ответил на вопрос о лучшем футболисте всех времён.

21-летний датчанин отдал предпочтение бывшему форварду «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Для меня это Роналду. Он выиграл всё, делал это в каждой стране, и он продолжает делать это сейчас. Он просто монстр», – сказал в интервью Sky Sports Хёйлунн, выступающий за манкунианцев с лета прошлого года.

Криштиану Роналду представлял цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 – на его счету в общей сложности 145 голов в 346 матчах за команду. С начала 2023 года звёздный португалец играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».