Александер-Арнольд назвал экс-игрока «Ливерпуля», который был похож на Роналду

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высоко оценил своего бывшего одноклубника – нападающего Садио Мане.

«Я благодарен, что мне не пришлось играть против Садио Мане. Он был идеальным нападающим с полным набором качеств. Как спортсмен он был похож на Криштиану Роналду – он был прыгучим, быстрым, мог забивать обеими ногами и всегда представлял угрозу», - сказал Александер-Арнольд в ходе интервью для The Overlap.

Стоит сказать, что Садио Мане и Криштиану Роналду в настоящий момент являются одноклубниками – они выступают за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.