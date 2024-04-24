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Форвард «Реала» интересен клубам из Саудовской Аравии

24 Апреля 2024 • 02:07 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
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26.04 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу, арендованный у «Эспаньола», может переехать в Саудовскую Аравию.

У «сливочных» есть возможность выкупа 34-летнего футболиста, но решение о его будущем ещё не принято – в «Реале» пока не знают, пригодится ли испанец после прихода Килиана Мбаппе и Эндрика. Тем временем, как информирует журналист Хосе Феликс Диас, в подписании Хоселу заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии. Отмечается также, что Карло Анчелотти ценит опытного форварда и был бы рад удержать его.

В активе Хоселу 13 забитых мячей и три результативных паса в 42 поединках текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
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