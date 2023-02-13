11-я победа подряд и 11 очков преимущества: «Барселона» обыграла «Вильярреал» и ещё оторвалась от «Реала»

«Барселона» и «Вильярреал» сыграли в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

Вот уже вторую неделю подряд «Барселона» завершает воскресную программу тура, и вот уже вторую неделю подряд соперник у каталонцев серьёзный. Да, «Севилья» в этом году совсем не та, но коллектив у Сампаоли боеспособный. Его «Барселона» разобрала легко (3:0), до семи очков увеличив отрыв от «Реала». Пока «короли» были заняты Клубным чемпионатом мира, каталонцы решили убежать на 10 баллов. А противился этому «Вильярреал» Кике Сетьена.

«Подводная лодка» отчаянно бьётся за топ-4, но в последнее время чувствует себя не очень – два поражения подряд. Начало матча против «Барселоны» тоже не удалось «жёлтой субмарине». Роберт Левандовски уже на третьей минуте должен был выводить вперёд Каталонию, но Пепе Рейна грамотно выскочил на форварда, сократил дистанцию и принял его удар на себя, выиграв дуэль ветеранов.

А вот молодой Педри не стал щадить 40-летнего голкипера, быстрый гол «Барселоны» всё-таки случился. Пару «стеночек» разыграли гости в ходе атаки: сначала Де Йонг и Рафинья задали темп в центре поля, а затем Педри и Левандовски обыгрались у линии штрафной площади. После передачи Роберта молодой испанец выскочил на ударную позицию и проткнул мяч мимо голкипера – 0:1.

После пропущенного гола «Вильярреал» наконец взбодрился и обязан был сравнивать счёт. Только один Моралес в первом тайме получил два супершанса. После прострела Пино и рикошета от Кристенсена форвард «Вильярреала» обязан был расстреливать голкипера с пяти метров – не попал по мячу. Во втором эпизоде Моралес попал по мячу, но не попал в створ. Неудачная скидка от Педри, ошибка Кунде и вот уже Хосе Луис выскакивает на голкипера, правда, бьёт в сетку с внешней стороны.

Мог отличиться и сам Пино, вот только не поверил Ереми в скорость Арахо. После разрезающей передачи Парехо форвард вырвался на оперативный простор, готовился бить, но попал под подкат Рональда, спасшего ситуацию. В ответ начал мазать Рафинья, дважды получавший отличную возможность для удара из штрафной площади. То в касание замыкал прострел Левандовски, то сам врывался в штрафную площадь и бил – в первый раз не попал, во втором случае выручил Рейна.

На 90-й минуте Чуквуэзе всё-таки смог пробить тер Стегена, но гол отменили из-за офсайда Пино, передачей пяткой выведшего Самуэля на ударную позицию. Скупым на голы в итоге выдался матч, одного точного удара Педри хватило «Барселоне» для 11-й (если брать дополнительное время в кубках) победы подряд. Цифра 11 фигурирует и в других подсчётах – именно столько очков теперь «Реал» уступает «Барселоне» в чемпионате Испании, правда, имея матч в запасе.