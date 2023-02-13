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Чемпионат Испании. Ла Лига

11-я победа подряд и 11 очков преимущества: «Барселона» обыграла «Вильярреал» и ещё оторвалась от «Реала»

13 Февраля 2023 • 00:57 Комментировать (2)
Вильярреал
0:1
Барселона
окончен

«Барселона» и «Вильярреал» сыграли в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

Протокол игры  
Вильярреал0:1Барселона
  18'Педри (0:1)
Рейна ПепеФойт ХуанАльбиоль РаульТоррес Пау II  37'Морено Альберто  71' 83' (Тригерос Мануэль ( 83') Капу ЭтьенКоклен Франсис 36' (Чуквезе Саму ( 36') Парехо Даниэль  62'Баэна Алехандро  49' 83' (Ниньо Фернандо ( 83') Моралес Луис 83' (Мохика Хоан ( 83') Пино Йереми
Запасные: Манди АиссаТеррац РамонФемения КикоАльварес ИкерКуэнка Хорхе
Тер Штеген Марк-АндреКунде Жюль  58'Араухо Рональд  43'Кристенсен АндреасБальде АлехандроПедриДе Йонг Френки  56'Кесси Франк 89' (Альба Жорди ( 89') Рафинья Диас  81' 81' (Торрес Ферран ( 81') Левандовски РобертГави
Запасные: Фати АнсуПенья ИньякиГарсия ЭрикАлонсо МаркосТорре ПаблоРоберто СерхиТенас Арнау
12 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

Вот уже вторую неделю подряд «Барселона» завершает воскресную программу тура, и вот уже вторую неделю подряд соперник у каталонцев серьёзный. Да, «Севилья» в этом году совсем не та, но коллектив у Сампаоли боеспособный. Его «Барселона» разобрала легко (3:0), до семи очков увеличив отрыв от «Реала». Пока «короли» были заняты Клубным чемпионатом мира, каталонцы решили убежать на 10 баллов. А противился этому «Вильярреал» Кике Сетьена.

«Подводная лодка» отчаянно бьётся за топ-4, но в последнее время чувствует себя не очень – два поражения подряд. Начало матча против «Барселоны» тоже не удалось «жёлтой субмарине». Роберт Левандовски уже на третьей минуте должен был выводить вперёд Каталонию, но Пепе Рейна грамотно выскочил на форварда, сократил дистанцию и принял его удар на себя, выиграв дуэль ветеранов.

А вот молодой Педри не стал щадить 40-летнего голкипера, быстрый гол «Барселоны» всё-таки случился. Пару «стеночек» разыграли гости в ходе атаки: сначала Де Йонг и Рафинья задали темп в центре поля, а затем Педри и Левандовски обыгрались у линии штрафной площади. После передачи Роберта молодой испанец выскочил на ударную позицию и проткнул мяч мимо голкипера – 0:1.

После пропущенного гола «Вильярреал» наконец взбодрился и обязан был сравнивать счёт. Только один Моралес в первом тайме получил два супершанса. После прострела Пино и рикошета от Кристенсена форвард «Вильярреала» обязан был расстреливать голкипера с пяти метров – не попал по мячу. Во втором эпизоде Моралес попал по мячу, но не попал в створ. Неудачная скидка от Педри, ошибка Кунде и вот уже Хосе Луис выскакивает на голкипера, правда, бьёт в сетку с внешней стороны.

Мог отличиться и сам Пино, вот только не поверил Ереми в скорость Арахо. После разрезающей передачи Парехо форвард вырвался на оперативный простор, готовился бить, но попал под подкат Рональда, спасшего ситуацию. В ответ начал мазать Рафинья, дважды получавший отличную возможность для удара из штрафной площади. То в касание замыкал прострел Левандовски, то сам врывался в штрафную площадь и бил – в первый раз не попал, во втором случае выручил Рейна.

На 90-й минуте Чуквуэзе всё-таки смог пробить тер Стегена, но гол отменили из-за офсайда Пино, передачей пяткой выведшего Самуэля на ударную позицию. Скупым на голы в итоге выдался матч, одного точного удара Педри хватило «Барселоне» для 11-й (если брать дополнительное время в кубках) победы подряд. Цифра 11 фигурирует и в других подсчётах – именно столько очков теперь «Реал» уступает «Барселоне» в чемпионате Испании, правда, имея матч в запасе.

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Барселона Вильярреал
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Sergey999
13 Февраля 2023 в 01:08
Непонятно как при такой ущербной игре это претендент на ла-лигу . До чего упал уровень испанского футбола. Что Реал что Барса показывают отстойную игру.
pol-black
13 Февраля 2023 в 01:02
трудная получилась победа. а концовка так и очень нервная. вроде бы получаются у Барсы хорошие комбинации, и выходы к воротам, но завершающий удар не высокого качества. что у Лёвы, что у Рафиньи.
Тер Штеген выручал, Араухо тоже классно отыграл. Кунде не понравился, много ошибок.
молодёжь неплохо отыграли, хотя могли бы и получше справиться с возрастными защитниками.
ну да победа есть победа. в гостях у подводников выиграть - отличный результат! всех cules - с победой!
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