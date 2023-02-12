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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кински считает, что Карпин мог бы успешно работать в Испании

12 Февраля 2023 • 10:23 Комментировать
Вильярреал
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Барселона
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Через 11 ч. 33 мин.

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински оценил шансы главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина возглавить европейский клуб.

«Если не брать в расчет политику и настроения, Карпин мог бы подойти европейским клубам. У него были результаты со «Спартаком», теперь с «Ростовом», плюс работа со сборной России», — приводит слова Кински «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Карпина не позовут тренировать «Барселону» или «Реал», но у него есть знание испанского языка, поэтому Ла Лига является отличным вариантом.

Напомним, в сезоне-2014/15 Карпин уже работал в Испании, он возглавлял «Мальорку» из второй лиги.

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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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