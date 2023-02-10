«Барселона» может отпустить Альбу свободным агентом

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба в скором времени может покинуть клуб.

Давно известно, что высокая зарплата 33-летнего игрока вынуждает руководство каталонского гранда изучать вопрос расставания с ним. Согласно сведениям The Athletic, «Барселона», вероятно, не сможет выгодно продать Альбу, и в таком случае клуб будет готов отпустить его без компенсации за трансфер. Это может произойти, если сам испанец найдёт для себя привлекательный вариант продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Жорди Альба принял участие в 19 матчах команды Хави Эрнандеса, отметившись одним голом и шестью ассистами. Контракт латераля рассчитан до 2024 года.